Nike Air Max Pre-Day LX
男子运动鞋
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此配色当前无货
Nike Air Max Pre-Day LX 男子运动鞋焕新升级传统 Nike 跑步鞋的经典外观，为你打造符合当代潮流的疾速造型。织物和合成材质组合鞋面，沿袭了众所周知的复古运动美学风范，并搭配革新 Air 窗口，为鞋款外观注入满满活力。
- 显示颜色： 戟叶绿/铁灰/洞穴石色/煤黑
- 款式： DC5330-301
Nike Air Max Pre-Day LX
革新 AIR，魅力来袭
Nike Air Max Pre-Day LX 男子运动鞋焕新升级传统 Nike 跑步鞋的经典外观，为你打造符合当代潮流的疾速造型。织物和合成材质组合鞋面，沿袭了众所周知的复古运动美学风范，并搭配革新 Air 窗口，为鞋款外观注入满满活力。
其他细节
- 匠心设计打造革新利落外观，焕新呈现 Air 缓震配置
- 采用起初专为优化跑步运动表现而设计的 Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感
- 橡胶华夫格鞋底经革新升级，彰显传统风范的同时，铸就出众抓地力和耐穿性
- 鞋面从传统跑步鞋汲取灵感，采用大号复古 Swoosh 标志和缝制覆面，结合多种材料，打造复古外观
产品细节
- 橡胶底
- 传统鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 戟叶绿/铁灰/洞穴石色/煤黑
- 款式： DC5330-301
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
更多信息
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