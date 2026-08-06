 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max SC (GS) 大童运动童鞋 - 山峰白/泡沫粉/黑/蜜瓜绿

Nike Air Max SC (GS)

大童运动童鞋

¥569

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max SC (GS) 大童运动童鞋兼具简约舒适风范与 Air 缓震体验，堪称理想之选。融汇多样纹理，塑就轻盈耐穿设计，助孩子畅享舒适。


  • 显示颜色： 山峰白/泡沫粉/黑/蜜瓜绿
  • 款式： CZ5358-110

Nike Air Max SC (GS)

¥569

AIR 风范，舒适体验

Nike Air Max SC (GS) 大童运动童鞋兼具简约舒适风范与 Air 缓震体验，堪称理想之选。融汇多样纹理，塑就轻盈耐穿设计，助孩子畅享舒适。

多元设计

皮革、织物与合成材质组合设计，塑就耐穿结构和舒适透气效果，适合日常穿着。

Air 风范

Max Air 缓震配置结合柔软泡绵，铸就轻盈缓震的迈步体验。

掌控地面

外底融入橡胶设计，为关键部位提供出众抓地力和耐穿性。

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/泡沫粉/黑/蜜瓜绿
  • 款式： CZ5358-110

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。