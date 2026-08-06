第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Air Max SC (PSV)
幼童运动童鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max SC (PSV) 幼童运动童鞋兼具简约舒适风范与 Air 缓震体验，堪称理想之选。 融汇多样纹理，塑就轻盈耐穿设计，赋予稚嫩双足舒适感受。 灵活缓震配置结合便捷固定带，助力尽兴畅玩。
- 显示颜色： 白色/黑/白金色/峡谷绿
- 款式： CZ5356-112
Nike Air Max SC (PSV)
¥499
尽显 AIR 魅力
Nike Air Max SC (PSV) 幼童运动童鞋兼具简约舒适风范与 Air 缓震体验，堪称理想之选。 融汇多样纹理，塑就轻盈耐穿设计，赋予稚嫩双足舒适感受。 灵活缓震配置结合便捷固定带，助力尽兴畅玩。
多元设计
优质材料组合设计，缔造耐穿结构，舒适透气，适合日常穿着。
Air 加持
Max Air 缓震配置结合柔软泡绵，为成长中的双足铸就轻盈缓震的迈步体验。
固定带支撑
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。
耐穿舒适
外底融入橡胶细节，为稚嫩双足的关键部位提供出众耐穿性和抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/白金色/峡谷绿
- 款式： CZ5356-112
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。