 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Air Max Sequent 4 Utility 男子运动鞋 - 狼灰/冷灰/黑/银

Nike Air Max Sequent 4 Utility

男子运动鞋

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max Sequent 4 Utility 男子运动鞋采用匠心打造，助你以出众风采自如应对不良天气。运用拒水鞋面，帮助保持干爽，结合反光元素和 U 形 Max Air 缓震配置，缔造醒目外观。


  • 显示颜色： 狼灰/冷灰/黑/银
  • 款式： AV3236-003

Nike Air Max Sequent 4 Utility

¥899

AIR MAX 风格，拒水性能

Nike Air Max Sequent 4 Utility 男子运动鞋采用匠心打造，助你以出众风采自如应对不良天气。运用拒水鞋面，帮助保持干爽，结合反光元素和 U 形 Max Air 缓震配置，缔造醒目外观。

其他细节

  • 拒水设计，有助在潮湿天气中帮助双足保持干爽
  • U 形 Max Air 缓震配置，提供出色回弹缓震性能
  • 高磨损区域添加橡胶设计，经久耐穿
  • 动态 Flywire 飞线与中足覆面融为一体，塑就出众贴合感
  • 鞋带可通过栓扣轻松收紧，营造稳固贴合感
  • 反光元素，时尚醒目

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 狼灰/冷灰/黑/银
  • 款式： AV3236-003

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。