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Nike Air Max Sequent 4 Utility
男子运动鞋
¥899
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此配色当前无货
Nike Air Max Sequent 4 Utility 男子运动鞋采用匠心打造，助你以出众风采自如应对不良天气。运用拒水鞋面，帮助保持干爽，结合反光元素和 U 形 Max Air 缓震配置，缔造醒目外观。
- 显示颜色： 狼灰/冷灰/黑/银
- 款式： AV3236-003
Nike Air Max Sequent 4 Utility
¥899
AIR MAX 风格，拒水性能
Nike Air Max Sequent 4 Utility 男子运动鞋采用匠心打造，助你以出众风采自如应对不良天气。运用拒水鞋面，帮助保持干爽，结合反光元素和 U 形 Max Air 缓震配置，缔造醒目外观。
其他细节
- 拒水设计，有助在潮湿天气中帮助双足保持干爽
- U 形 Max Air 缓震配置，提供出色回弹缓震性能
- 高磨损区域添加橡胶设计，经久耐穿
- 动态 Flywire 飞线与中足覆面融为一体，塑就出众贴合感
- 鞋带可通过栓扣轻松收紧，营造稳固贴合感
- 反光元素，时尚醒目
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 狼灰/冷灰/黑/银
- 款式： AV3236-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。