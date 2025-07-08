Nike Air Max SNDR
女子运动鞋
10% 折让
1999 年惊艳问世的 Air Max Sunder 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。从后跟稳固贴合设计，到拉链覆面，此款传奇运动鞋打破传统边界。前足与后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来出色回弹舒适脚感。拉开覆面拉链即可露出“6453”字样，对应 Nike 办事处电话号码后四位以及拨号键上的“N-I-K-E”字母所在按键。
- 显示颜色： 紫蓝/帆白/银/灰石板蓝
- 款式： FZ2068-400
Nike Air Max SNDR
10% 折让
1999 年惊艳问世的 Air Max Sunder 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。从后跟稳固贴合设计，到拉链覆面，此款传奇运动鞋打破传统边界。前足与后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来出色回弹舒适脚感。拉开覆面拉链即可露出“6453”字样，对应 Nike 办事处电话号码后四位以及拨号键上的“N-I-K-E”字母所在按键。
其他细节
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 反光细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 紫蓝/帆白/银/灰石板蓝
- 款式： FZ2068-400
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。