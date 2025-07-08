Nike Air Max Solo
大童透气运动鞋
40% 折让
Nike Air Max Solo 大童运动鞋焕新演绎元年款设计，尽显街头风范。后跟搭载 Air Max 缓震配置，结合网眼设计，造就出色透气性和回弹效果，助你舒适畅玩。
- 显示颜色： 珍珠灰/白金色/帆白/帆白
- 款式： FV6367-009
Nike Air Max Solo
40% 折让
Nike Air Max Solo 大童运动鞋焕新演绎元年款设计，尽显街头风范。后跟搭载 Air Max 缓震配置，结合网眼设计，造就出色透气性和回弹效果，助你舒适畅玩。
其他细节
- 鞋面采用织物搭配合成材质，透气出众且富有结构感
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 珍珠灰/白金色/帆白/帆白
- 款式： FV6367-009
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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