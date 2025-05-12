Nike Air Max SYSTM
大童透气运动鞋
¥349¥59941% 折让
展现 80 年代的别样精彩。Nike Air Max SYSTM 大童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个充满挑战的时代。后跟搭载醒目 Air Max 缓震配置，结合灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。
- 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
- 款式： DQ0284-111
Nike Air Max SYSTM
¥349¥59941% 折让
AIR 设计，复古风范，尽显热爱
展现 80 年代的别样精彩。Nike Air Max SYSTM 大童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个充满挑战的时代。后跟搭载醒目 Air Max 缓震配置，结合灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。
源自经典
后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，灵感源自早期经典 Air Max 鞋款，实现轻盈缓震脚感。复古波浪形设计线条，彰显未来风范。
舒适贴合，日常佳选
织物、皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿且透气出众，缔造非凡舒适的日常穿着体验。合成材质包覆 Air Max 缓震配置，提供出色耐穿性。
非凡抓地
橡胶外底融入华夫格纹路，铸就可驾驭多种地面的非凡抓地力。
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
- 款式： DQ0284-111
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 23.9
36.5: 鞋内长 24.3
37.5: 鞋内长 24.7
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.7
39: 鞋内长 26
40: 鞋内长 26.5
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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