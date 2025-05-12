 

Nike Air Max SYSTM

幼童透气运动鞋

¥419¥49916% 折让

展现 80 年代的别样精彩。Nike Air Max SYSTM 幼童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个充满挑战的时代。后跟搭载醒目 Air Max 缓震配置，结合灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
  • 款式： DQ0285-111

Nike Air Max SYSTM

¥419¥49916% 折让

AIR 设计，复古风范

展现 80 年代的别样精彩。Nike Air Max SYSTM 幼童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个充满挑战的时代。后跟搭载醒目 Air Max 缓震配置，结合灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。

经典传承

后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，灵感源自早期经典 Air Max 鞋款，实现轻盈缓震脚感。复古波浪形设计线条，彰显未来风范。

舒适贴合

皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿且透气出众，缔造非凡舒适的日常穿着体验。合成材质包覆 Air Max 缓震配置，提供出色耐穿性。

轻松穿脱

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。

其他细节

  • 足底搭载柔软泡绵，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣式固定带
  • 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
  • 款式： DQ0285-111

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.8

    29.5: 鞋内长 19.7

    31: 鞋内长 20.6

    32: 鞋内长 21.6

    33.5: 鞋内长 22.4

    35: 鞋内长 23.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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