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Nike Air Max SYSTM
男子运动鞋
¥649
售罄：
此配色当前无货
优质外观，出众缓震。Nike Air Max SYSTM 男子运动鞋采用匠心设计，再现你挚爱的 80 年代时尚风范。久经考验的可视 Max Air 缓震配置搭配利落运动范鞋面。Air Max 再次来袭。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白/队红
- 款式： DM9537-003
Nike Air Max SYSTM
¥649
优质外观，出众缓震。Nike Air Max SYSTM 男子运动鞋采用匠心设计，再现你挚爱的 80 年代时尚风范。久经考验的可视 Max Air 缓震配置搭配利落运动范鞋面。Air Max 再次来袭。
Air Max
Max Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感。
复古魅力
灵感源自 80 年代挚爱 Air Max 鞋款，为经典美学融入一抹现代风范。
经久耐穿
皮革、织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿，透气出众；橡胶外底，铸就非凡抓地力。
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
产品细节
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白/队红
- 款式： DM9537-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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