Nike Air Max SYSTM

¥649

优质外观，出众缓震。Nike Air Max SYSTM 男子运动鞋采用匠心设计，再现你挚爱的 80 年代时尚风范。久经考验的可视 Max Air 缓震配置搭配利落运动范鞋面。Air Max 再次来袭。

Air Max

Max Air 缓震配置起初专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感。

复古魅力

灵感源自 80 年代挚爱 Air Max 鞋款，为经典美学融入一抹现代风范。

经久耐穿

皮革、织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿，透气出众；橡胶外底，铸就非凡抓地力。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，更可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻巧的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。