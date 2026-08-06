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Nike Air Max Tiny 90 (PS) 幼童运动童鞋 - 黑/狼灰/白色/辐射红

Nike Air Max Tiny 90 (PS)

幼童运动童鞋

¥599

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Nike Air Max Tiny 90 (PS) 幼童运动童鞋结合 Max Air 缓震配置和柔软泡棉，为稚嫩双足带来舒适穿着体验。优质鞋面，经久耐穿，鞋底橡胶打造出色抓地力。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/辐射红
  • 款式： 881927-024

Nike Air Max Tiny 90 (PS)

¥599

为稚嫩脚丫带来非凡舒适

Nike Air Max Tiny 90 (PS) 幼童运动童鞋结合 Max Air 缓震配置和柔软泡棉，为稚嫩双足带来舒适穿着体验。优质鞋面，经久耐穿，鞋底橡胶打造出色抓地力。

其他细节

  • 精制材料，轻盈舒适
  • 优质覆面，经久耐穿
  • Max Air 气垫，实现轻盈缓震效果
  • 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活

产品细节

  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/辐射红
  • 款式： 881927-024

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