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Nike Air Max Tiny 90 (PS)
幼童运动童鞋
50% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Max Tiny 90 (PS) 幼童运动童鞋结合 Max Air 缓震配置和柔软泡棉，为稚嫩双足带来舒适穿着体验。优质鞋面，经久耐穿，鞋底橡胶打造出色抓地力。
- 显示颜色： 黑/大学金/轨道红/白色
- 款式： 881927-014
Nike Air Max Tiny 90 (PS)
50% 折让
为稚嫩脚丫带来非凡舒适
Nike Air Max Tiny 90 (PS) 幼童运动童鞋结合 Max Air 缓震配置和柔软泡棉，为稚嫩双足带来舒适穿着体验。优质鞋面，经久耐穿，鞋底橡胶打造出色抓地力。
其他细节
- 精制材料，轻盈舒适
- 优质覆面，经久耐穿
- Max Air 气垫，实现轻盈缓震效果
- 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活
产品细节
- 显示颜色： 黑/大学金/轨道红/白色
- 款式： 881927-014
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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