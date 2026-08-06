Nike Air Max Tiny 90 BP 幼童运动童鞋沿袭元年款的经典外观，搭载 Max Air 缓震配置，为成长中的双足匠心打造。前足融入弯曲凹槽设计，带来出众的柔韧灵活性；后跟提拉设计，令鞋款易于穿脱。

Nike Air Max Tiny 90 BP 幼童运动童鞋沿袭元年款的经典外观，搭载 Max Air 缓震配置，为成长中的双足匠心打造。前足融入弯曲凹槽设计，带来出众的柔韧灵活性；后跟提拉设计，令鞋款易于穿脱。

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