 
第 1 张图片，共 3 张图片
Nike Air Max Tiny 90 BP 幼童运动童鞋 - 黑/白色/金属耀眼金

Nike Air Max Tiny 90 BP

幼童运动童鞋

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max Tiny 90 BP 幼童运动童鞋沿袭元年款的经典外观，搭载 Max Air 缓震配置，为成长中的双足匠心打造。前足融入弯曲凹槽设计，带来出众的柔韧灵活性；后跟提拉设计，令鞋款易于穿脱。


  • 显示颜色： 黑/白色/金属耀眼金
  • 款式： DC9200-091

Nike Air Max Tiny 90 BP

¥599

出色运动鞋，为孩子而创

Nike Air Max Tiny 90 BP 幼童运动童鞋沿袭元年款的经典外观，搭载 Max Air 缓震配置，为成长中的双足匠心打造。前足融入弯曲凹槽设计，带来出众的柔韧灵活性；后跟提拉设计，令鞋款易于穿脱。

Air 加持

后跟 Max Air 缓震配置，轻盈缓震。

轻盈舒适

合成材质和织物组合鞋面，质感轻盈，舒适贴合。

灵动贴合

弯曲凹槽设计，提升柔韧灵活性，呵护成长中的双足。

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 黑/白色/金属耀眼金
  • 款式： DC9200-091

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。