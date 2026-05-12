 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Max TL 2.5 Premium 男子运动鞋 - 大学红/黑/大学红

Nike Air Max TL 2.5 Premium

男子运动鞋

20% 折让

Nike Air Max TL 2.5 Premium 男子运动鞋焕新演绎 90 年代后期人气鞋款，再现 Nike Air Max 鞋款经典波浪形设计美学。透气织物结合顺滑合成材质，打造简约利落风格；全掌型 Air Max 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。


  • 显示颜色： 大学红/黑/大学红
  • 款式： IB6610-600

Nike Air Max TL 2.5 Premium

20% 折让

Nike Air Max TL 2.5 Premium 男子运动鞋焕新演绎 90 年代后期人气鞋款，再现 Nike Air Max 鞋款经典波浪形设计美学。透气织物结合顺滑合成材质，打造简约利落风格；全掌型 Air Max 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，透气耐穿
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，具备出色抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 大学红/黑/大学红
  • 款式： IB6610-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。