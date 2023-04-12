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      Nike Air Max Verona

      女子运动鞋

      ¥899

      杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色
      粉紫红/幻影/神谕粉/黑

      Nike Air Max Verona 女子运动鞋专为女性打造，混合材料鞋面搭配柔软鞋口和出众配色。Nike Air 缓震配置搭配加高泡棉后跟，打造现代魅力，为你的旅程增添舒适度和时尚感。

      • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色
      • 款式： CI9842-003

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