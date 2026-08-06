 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Air Max Verona 女子运动鞋 - 杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色

Nike Air Max Verona

女子运动鞋

¥899
杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色
粉紫红/幻影/神谕粉/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Max Verona 女子运动鞋专为女性打造，混合材料鞋面搭配柔软鞋口和出众配色。Nike Air 缓震配置搭配加高泡棉后跟，打造现代魅力，为你的旅程增添舒适度和时尚感。


  • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色
  • 款式： CI9842-003

Nike Air Max Verona

¥899

理想佳选

Nike Air Max Verona 女子运动鞋专为女性打造，混合材料鞋面搭配柔软鞋口和出众配色。Nike Air 缓震配置搭配加高泡棉后跟，打造现代魅力，为你的旅程增添舒适度和时尚感。

倾心设计，为你而生

专为女性双足打造，加高设计缔造现代美学和非凡舒适脚感，实现全新足底体验。

非凡舒适

后跟 Nike Air 缓震配置搭配柔韧泡棉，缔造出众舒适体验。

奢华自在

皮革、合成材质和织物组合鞋面，打造日常多变风范，加垫鞋口勾勒脚踝线条，打造时尚外观和舒适感受。

现代魅力，混搭风范

现代品牌标志和配色，打造适合多种穿搭风格的出众外观。

产品细节

  • 局部橡胶外底，缔造出色抓地力与耐穿性
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色
  • 款式： CI9842-003

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。