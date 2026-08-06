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Nike Air Max Verona
女子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Max Verona 女子运动鞋专为女性打造，混合材料鞋面搭配柔软鞋口和出众配色。Nike Air 缓震配置搭配加高泡棉后跟，打造现代魅力，为你的旅程增添舒适度和时尚感。
- 显示颜色： 杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色
- 款式： CI9842-003
Nike Air Max Verona
¥899
理想佳选
Nike Air Max Verona 女子运动鞋专为女性打造，混合材料鞋面搭配柔软鞋口和出众配色。Nike Air 缓震配置搭配加高泡棉后跟，打造现代魅力，为你的旅程增添舒适度和时尚感。
倾心设计，为你而生
专为女性双足打造，加高设计缔造现代美学和非凡舒适脚感，实现全新足底体验。
非凡舒适
后跟 Nike Air 缓震配置搭配柔韧泡棉，缔造出众舒适体验。
奢华自在
皮革、合成材质和织物组合鞋面，打造日常多变风范，加垫鞋口勾勒脚踝线条，打造时尚外观和舒适感受。
现代魅力，混搭风范
现代品牌标志和配色，打造适合多种穿搭风格的出众外观。
产品细节
- 局部橡胶外底，缔造出色抓地力与耐穿性
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 杉木浅蓝灰/浅银灰/蒸气绿/白色
- 款式： CI9842-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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