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Nike Air Max Zephyr 男子运动鞋 - 黑/亮深红/椒红/金属元素金棕

Nike Air Max Zephyr

男子运动鞋

¥1,449

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Nike Air Max Zephyr 男子运动鞋以传奇设计迎接全新起点。鞋面融入结饰等醒目细节，透过 Air 气囊，可见彩色图案，为该鞋款赋予深刻意义和新颖质感，焕新升级 Air 设计。


  • 显示颜色： 黑/亮深红/椒红/金属元素金棕
  • 款式： DD8486-096

Nike Air Max Zephyr

¥1,449

焕新设计，迎接全新起点

Nike Air Max Zephyr 男子运动鞋以传奇设计迎接全新起点。鞋面融入结饰等醒目细节，透过 Air 气囊，可见彩色图案，为该鞋款赋予深刻意义和新颖质感，焕新升级 Air 设计。

缓震舒适

足底搭载全掌型 Air 缓震配置，塑就非凡舒适感受；富有未来感的鞋面采用局部 Air 设计，有效提升缓震效果和支撑力，焕新演绎出众外观。

利落外观

缝制覆面与无缝覆面相结合，打造传统风格鞋面；优质材料营造非凡触感，时尚耐穿，适合日常穿着。

其他细节

鞋舌设有 Air 气囊，缔造时尚造型，塑就简洁专属外观

产品细节

  • 泡绵中底
  • 后跟提拉设计
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 黑/亮深红/椒红/金属元素金棕
  • 款式： DD8486-096

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