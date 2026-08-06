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Nike Air Max Zephyr
男子运动鞋
¥1,449
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此配色当前无货
Nike Air Max Zephyr 男子运动鞋以传奇设计迎接全新起点。鞋面融入结饰等醒目细节，透过 Air 气囊，可见彩色图案，为该鞋款赋予深刻意义和新颖质感，焕新升级 Air 设计。
- 显示颜色： 黑/亮深红/椒红/金属元素金棕
- 款式： DD8486-096
Nike Air Max Zephyr
¥1,449
焕新设计，迎接全新起点
Nike Air Max Zephyr 男子运动鞋以传奇设计迎接全新起点。鞋面融入结饰等醒目细节，透过 Air 气囊，可见彩色图案，为该鞋款赋予深刻意义和新颖质感，焕新升级 Air 设计。
缓震舒适
足底搭载全掌型 Air 缓震配置，塑就非凡舒适感受；富有未来感的鞋面采用局部 Air 设计，有效提升缓震效果和支撑力，焕新演绎出众外观。
利落外观
缝制覆面与无缝覆面相结合，打造传统风格鞋面；优质材料营造非凡触感，时尚耐穿，适合日常穿着。
其他细节
鞋舌设有 Air 气囊，缔造时尚造型，塑就简洁专属外观
产品细节
- 泡绵中底
- 后跟提拉设计
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 黑/亮深红/椒红/金属元素金棕
- 款式： DD8486-096
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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