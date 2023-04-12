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      Nike Air Max Zephyr

      男子运动鞋

      ¥1,449

      Nike Air Max Zephyr 男子运动鞋以传奇设计迎接全新起点。鞋面融入结饰等醒目细节，透过 Air 气囊，可见彩色图案，为该鞋款赋予深刻意义和新颖质感，焕新升级 Air 设计。

      • 显示颜色： 黑/亮深红/椒红/金属元素金
      • 款式： DD8486-096

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