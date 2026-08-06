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Nike Air Max2 Light
女子运动鞋
¥899
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此配色当前无货
Nike Air Max2 Light 女子运动鞋强势回归，几乎沿袭 1994 年问世的经典跑步鞋，让经典风范重返街头。它采用网眼布和合成革鞋面，搭配模压后跟和充满动力的 Air Max2 缓震配置，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 白色/黑/狼灰/轨道红
- 款式： CJ7980-101
Nike Air Max2 Light
¥899
复刻 90 年代跑鞋，让经典重返街头
Nike Air Max2 Light 女子运动鞋强势回归，几乎沿袭 1994 年问世的经典跑步鞋，让经典风范重返街头。它采用网眼布和合成革鞋面，搭配模压后跟和充满动力的 Air Max2 缓震配置，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 鞋面承袭元年款风格，采用透气网眼布和合成革组合覆面，塑就出众支撑表现
- Air Max2 缓震配置，可应对不同大小的气压，打造充足弹力感
- 模压后跟结构，旨在向元年款致敬
- Phylon 泡棉中底，塑就柔软缓震感受
- 外底采用 BRS 1000 碳素橡胶材质，铸就出色耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/狼灰/轨道红
- 款式： CJ7980-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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