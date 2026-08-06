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Nike Air Max2 Light 女子运动鞋 - 白色/黑/狼灰/轨道红

Nike Air Max2 Light

女子运动鞋

¥899

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Nike Air Max2 Light 女子运动鞋强势回归，几乎沿袭 1994 年问世的经典跑步鞋，让经典风范重返街头。它采用网眼布和合成革鞋面，搭配模压后跟和充满动力的 Air Max2 缓震配置，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/轨道红
  • 款式： CJ7980-101

Nike Air Max2 Light

¥899

复刻 90 年代跑鞋，让经典重返街头

Nike Air Max2 Light 女子运动鞋强势回归，几乎沿袭 1994 年问世的经典跑步鞋，让经典风范重返街头。它采用网眼布和合成革鞋面，搭配模压后跟和充满动力的 Air Max2 缓震配置，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 鞋面承袭元年款风格，采用透气网眼布和合成革组合覆面，塑就出众支撑表现
  • Air Max2 缓震配置，可应对不同大小的气压，打造充足弹力感
  • 模压后跟结构，旨在向元年款致敬
  • Phylon 泡棉中底，塑就柔软缓震感受
  • 外底采用 BRS 1000 碳素橡胶材质，铸就出色耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/轨道红
  • 款式： CJ7980-101

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