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      Nike Air Max2 Light

      女子运动鞋

      ¥899

      Nike Air Max2 Light 女子运动鞋强势回归，几乎沿袭 1994 年问世的经典跑步鞋，让经典风范重返街头。它采用网眼布和合成革鞋面，搭配模压后跟和充满动力的 Air Max2 缓震配置，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/黑/狼灰/轨道红
      • 款式： CJ7980-101

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