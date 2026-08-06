Nike Air Max2 Light 女子运动鞋强势回归，几乎沿袭 1994 年问世的经典跑步鞋，让经典风范重返街头。它采用网眼布和合成革鞋面，搭配模压后跟和充满动力的 Air Max2 缓震配置，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。

Nike Air Max2 Light 女子运动鞋强势回归，几乎沿袭 1994 年问世的经典跑步鞋，让经典风范重返街头。它采用网眼布和合成革鞋面，搭配模压后跟和充满动力的 Air Max2 缓震配置，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。

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