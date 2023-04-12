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      Nike Air Max2 Light

      男子运动鞋

      ¥899

      Nike Air Max2 Light 于 1994 年首度问世，如今以近乎相同的经典跑鞋风貌，通过街头穿搭风格强势回归。它采用织物和合成材质组合鞋面，搭配模压后跟和 Max Air 气垫，旨在向元年款致敬；柔软泡棉中底打造舒适的日常穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/晶洞水鸭青/白金色/哈瓦那红
      • 款式： AO1741-004

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