 

Nike Air Monarch IV

蛇年新年男子训练鞋

¥599

穿上 Nike Air Monarch IV 男子训练鞋，开启训练模式，尽显经典风范。耐穿皮革鞋面，提供稳固支撑；轻盈泡绵结合全掌型 Nike Air 缓震配置，助你舒适畅动。


  • 显示颜色： 白色/白色/队红/金属色
  • 款式： IB4607-171

Nike Air Monarch IV

¥599

穿上 Nike Air Monarch IV 男子训练鞋，开启训练模式，尽显经典风范。耐穿皮革鞋面，提供稳固支撑；轻盈泡绵结合全掌型 Nike Air 缓震配置，助你舒适畅动。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和经典外观
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 耐穿橡胶鞋底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/队红/金属色
  • 款式： IB4607-171

Nike Air

Nike Air 技术，有助提供有效保护，塑就缓震迈步体验。 在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现并延长鞋款寿命。

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