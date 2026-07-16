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Nike Air More Uptempo 大童运动鞋 - 白色/大学红/黑

Nike Air More Uptempo

大童运动鞋

10% 折让

Nike Air More Uptempo 大童运动鞋尽显 A-I-R 风范！Air Max 缓震配置，缔造出色缓震体验，舒适不容错过。搭配 3 根弹性固定带，有助稳固双足，结合耐穿材料，助力新生代一路驰骋。


  • 显示颜色： 白色/大学红/黑
  • 款式： 415082-105

Nike Air More Uptempo

10% 折让

大体积设计，出色性能

Nike Air More Uptempo 大童运动鞋尽显 A-I-R 风范！Air Max 缓震配置，缔造出色缓震体验，舒适不容错过。搭配 3 根弹性固定带，有助稳固双足，结合耐穿材料，助力新生代一路驰骋。

经典款型

天然皮革与合成材质组合设计，打造出众耐穿性和支撑力，彰显 90 年代复古篮球风范。

尽显 Air 风范

该设计鞋如其名，后跟加入 Air Max 缓震技术，结合足底部位的柔软泡棉，缔造缓震迈步体验。

其他细节

  • 鞋面搭配 3 根弹性固定带，保持双足稳固贴合
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 后跟和鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/大学红/黑
  • 款式： 415082-105

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