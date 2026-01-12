Nike Air More Uptempo
大童运动鞋
22% 折让
Nike Air More Uptempo 大童运动鞋尽显 A-I-R 风范！Air Max 缓震配置，缔造出色缓震体验，舒适不容错过。搭配 3 根弹性固定带，有助稳固双足，结合耐穿材料，助力新生代一路驰骋。
- 显示颜色： 白色/校园红
- 款式： 415082-100
大体积设计，出色性能
经典款型
天然皮革与合成材质组合设计，打造出众耐穿性和支撑力，彰显 90 年代复古篮球风范。
尽显 Air 风范
该设计鞋如其名，后跟加入 Air Max 缓震技术，结合足底部位的柔软泡绵，缔造缓震迈步体验。
其他细节
- 鞋面搭配 3 根弹性固定带，保持双足稳固贴合
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
