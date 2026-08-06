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Nike Air More Uptempo (TD)
婴童运动童鞋
¥569
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此配色当前无货
Nike Air More Uptempo (TD) 婴童运动童鞋强势回归，该鞋款诞生于篮球运动飞速发展的 90 年代。该鞋款旨在致敬 00 年代早期 Nike 的时空旅行全明星篮球队 Roswell Rayguns。采用复古 Raygun 配色，搭配其他时髦细节，重现往日趣味风格。
- 显示颜色： 白色/队橙/黑/大学金
- 款式： DD9287-100
Nike Air More Uptempo (TD)
¥569
醒目 AIR 设计，再现复古风范
Nike Air More Uptempo (TD) 婴童运动童鞋强势回归，该鞋款诞生于篮球运动飞速发展的 90 年代。该鞋款旨在致敬 00 年代早期 Nike 的时空旅行全明星篮球队 Roswell Rayguns。采用复古 Raygun 配色，搭配其他时髦细节，重现往日趣味风格。
元年款外观
该鞋款诞生于 90 年代，是冠军球队的人气战靴。其经典设计以此时期和当时流行的夸大张扬风潮为灵感，例如超大型汽车和超宽松牛仔裤。
复古设计
采用天然皮革和合成材质，经久耐穿，塑就如元年款般的经典质感。
彰显 Air 风格
鞋如其名，该鞋款采用 Nike Air 缓震配置，塑就轻盈且弹力十足的迈步体验。
产品细节
- 后跟与鞋舌搭配提拉设计
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/队橙/黑/大学金
- 款式： DD9287-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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