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Nike Air More Uptempo (TD) 婴童运动童鞋 - 白色/队橙/黑/大学金

Nike Air More Uptempo (TD)

婴童运动童鞋

¥569

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Nike Air More Uptempo (TD) 婴童运动童鞋强势回归，该鞋款诞生于篮球运动飞速发展的 90 年代。该鞋款旨在致敬 00 年代早期 Nike 的时空旅行全明星篮球队 Roswell Rayguns。采用复古 Raygun 配色，搭配其他时髦细节，重现往日趣味风格。


  • 显示颜色： 白色/队橙/黑/大学金
  • 款式： DD9287-100

Nike Air More Uptempo (TD)

¥569

醒目 AIR 设计，再现复古风范

Nike Air More Uptempo (TD) 婴童运动童鞋强势回归，该鞋款诞生于篮球运动飞速发展的 90 年代。该鞋款旨在致敬 00 年代早期 Nike 的时空旅行全明星篮球队 Roswell Rayguns。采用复古 Raygun 配色，搭配其他时髦细节，重现往日趣味风格。

元年款外观

该鞋款诞生于 90 年代，是冠军球队的人气战靴。其经典设计以此时期和当时流行的夸大张扬风潮为灵感，例如超大型汽车和超宽松牛仔裤。

复古设计

采用天然皮革和合成材质，经久耐穿，塑就如元年款般的经典质感。

彰显 Air 风格

鞋如其名，该鞋款采用 Nike Air 缓震配置，塑就轻盈且弹力十足的迈步体验。

产品细节

  • 后跟与鞋舌搭配提拉设计
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 白色/队橙/黑/大学金
  • 款式： DD9287-100

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