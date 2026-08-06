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Nike Air More Uptempo (PS)
幼童运动童鞋
¥669
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此配色当前无货
Nike Air More Uptempo (PS) 幼童运动童鞋是篮球鞋经典的传奇之作。该鞋款以出众设计结合后跟 Nike Air 缓震配置，赋予小球员出众灌篮风范和舒适穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DA8574-002
Nike Air More Uptempo (PS)
¥669
穿上经典，自是标杆
Nike Air More Uptempo (PS) 幼童运动童鞋是篮球鞋经典的传奇之作。该鞋款以出众设计结合后跟 Nike Air 缓震配置，赋予小球员出众灌篮风范和舒适穿着体验。
元年款外观
该鞋款诞生于 90 年代，因随着冠军球队亮相而大受欢迎。其经典设计以当时流行的夸大张扬风潮为灵感，例如超大型汽车和超宽松牛仔裤。
经典风范
皮革与合成材质打造经典搭配，经久耐穿且易于清洁。
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DA8574-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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