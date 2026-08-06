Nike Air More Uptempo (PS)

¥669

穿上经典，自是标杆

Nike Air More Uptempo (PS) 幼童运动童鞋是篮球鞋经典的传奇之作。该鞋款以出众设计结合后跟 Nike Air 缓震配置，赋予小球员出众灌篮风范和舒适穿着体验。

元年款外观 该鞋款诞生于 90 年代，因随着冠军球队亮相而大受欢迎。其经典设计以当时流行的夸大张扬风潮为灵感，例如超大型汽车和超宽松牛仔裤。 经典风范 皮革与合成材质打造经典搭配，经久耐穿且易于清洁。