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Nike Air More Uptempo (PS) 幼童运动童鞋 - 黑/黑/白色

Nike Air More Uptempo (PS)

幼童运动童鞋

¥669

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Nike Air More Uptempo (PS) 幼童运动童鞋是篮球鞋经典的传奇之作。该鞋款以出众设计结合后跟 Nike Air 缓震配置，赋予小球员出众灌篮风范和舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DA8574-002

Nike Air More Uptempo (PS)

¥669

穿上经典，自是标杆

Nike Air More Uptempo (PS) 幼童运动童鞋是篮球鞋经典的传奇之作。该鞋款以出众设计结合后跟 Nike Air 缓震配置，赋予小球员出众灌篮风范和舒适穿着体验。

元年款外观

该鞋款诞生于 90 年代，因随着冠军球队亮相而大受欢迎。其经典设计以当时流行的夸大张扬风潮为灵感，例如超大型汽车和超宽松牛仔裤。

经典风范

皮革与合成材质打造经典搭配，经久耐穿且易于清洁。

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DA8574-002

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