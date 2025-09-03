Nike Air More Uptempo
幼童运动童鞋
¥669
Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋采用醒目大胆的炫酷设计，颇具辨识度，堪称运动鞋史上的经典力作。此鞋款堪称 Air 的代名词，无论是街头出行还是球场应战，皆可彰显你对运动的热爱。
- 显示颜色： 白色/白色/深藏青
- 款式： DH9723-100
Nike Air More Uptempo
90 年代大号 AIR，焕新演绎强势袭来
经典鞋款
天然皮革与合成材质组合设计，打造出众耐穿性和支撑力，彰显复古魅力。
尽显 Air 风范
该鞋款鞋如其名，后跟加入 Air Max 缓震技术，塑就缓震迈步体验。大号 “AIR” 字母的设计灵感源自 90 年代涂鸦艺术。
产品细节
- 圆形鞋带
- 橡胶外底
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
