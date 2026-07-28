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Nike Air More Uptempo
幼童运动鞋
22% 折让
Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋是经典篮球鞋的传奇之作。鞋底加入 Air Max 缓震技术结合经典设计，赋予孩子出众风格和舒适穿着体验。
- 显示颜色： 白色/大学红/黑
- 款式： DA9253-105
Nike Air More Uptempo
22% 折让
穿上经典，自是标杆
Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋是经典篮球鞋的传奇之作。鞋底加入 Air Max 缓震技术结合经典设计，赋予孩子出众风格和舒适穿着体验。
元年款外观
该鞋款诞生于 90 年代，是冠军球队的人气战靴。其经典设计以此时期和当时流行的夸大张扬风潮为灵感。
经典风范
天然皮革与合成材质打造经典搭配，经久耐穿且易于清洁。
Air Max 缓震设计
该鞋款名副其实，鞋底加入 Air Max 缓震技术，塑就舒适迈步体验。
产品细节
- 显示颜色： 白色/大学红/黑
- 款式： DA9253-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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