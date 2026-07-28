Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋是经典篮球鞋的传奇之作。鞋底加入 Air Max 缓震技术结合经典设计，赋予孩子出众风格和舒适穿着体验。

该鞋款诞生于 90 年代，是冠军球队的人气战靴。其经典设计以此时期和当时流行的夸大张扬风潮为灵感。

Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋是经典篮球鞋的传奇之作。鞋底加入 Air Max 缓震技术结合经典设计，赋予孩子出众风格和舒适穿着体验。

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