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Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋 - 白色/大学红/黑

Nike Air More Uptempo

幼童运动鞋

22% 折让

Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋是经典篮球鞋的传奇之作。鞋底加入 Air Max 缓震技术结合经典设计，赋予孩子出众风格和舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/大学红/黑
  • 款式： DA9253-105

Nike Air More Uptempo

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穿上经典，自是标杆

Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋是经典篮球鞋的传奇之作。鞋底加入 Air Max 缓震技术结合经典设计，赋予孩子出众风格和舒适穿着体验。

元年款外观

该鞋款诞生于 90 年代，是冠军球队的人气战靴。其经典设计以此时期和当时流行的夸大张扬风潮为灵感。

经典风范

天然皮革与合成材质打造经典搭配，经久耐穿且易于清洁。

Air Max 缓震设计

该鞋款名副其实，鞋底加入 Air Max 缓震技术，塑就舒适迈步体验。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/大学红/黑
  • 款式： DA9253-105

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