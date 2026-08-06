第 1 张图片，共 3 张图片
Nike Air More Uptempo QS (TD)
婴童运动童鞋
¥569
售罄：
此配色当前无货
Nike Air More Uptempo QS (TD) 诞生于篮球运动飞速发展的 20 世纪 80 年代和 90 年代。特色鲜明的设计巧搭印有迷彩印花的经典 Nike Air 品牌标志。鞋底加入 Air 缓震技术，铸就轻盈舒适的迈步体验。
- 显示颜色： 黑/浅英国褐/芦笋绿/帆白
- 款式： CJ0932-001
Nike Air More Uptempo QS (TD)
¥569
革新演绎经典篮球造型
Nike Air More Uptempo QS (TD) 诞生于篮球运动飞速发展的 20 世纪 80 年代和 90 年代。特色鲜明的设计巧搭印有迷彩印花的经典 Nike Air 品牌标志。鞋底加入 Air 缓震技术，铸就轻盈舒适的迈步体验。
产品细节
- 显示颜色： 黑/浅英国褐/芦笋绿/帆白
- 款式： CJ0932-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。