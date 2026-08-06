Nike Air More Uptempo QS (TD) 诞生于篮球运动飞速发展的 20 世纪 80 年代和 90 年代。特色鲜明的设计巧搭印有迷彩印花的经典 Nike Air 品牌标志。鞋底加入 Air 缓震技术，铸就轻盈舒适的迈步体验。

Nike Air More Uptempo QS (TD) 诞生于篮球运动飞速发展的 20 世纪 80 年代和 90 年代。特色鲜明的设计巧搭印有迷彩印花的经典 Nike Air 品牌标志。鞋底加入 Air 缓震技术，铸就轻盈舒适的迈步体验。

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