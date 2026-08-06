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Nike Air More Uptempo QS (TD) 婴童运动童鞋 - 黑/浅英国褐/芦笋绿/帆白

Nike Air More Uptempo QS (TD)

婴童运动童鞋

¥569

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Nike Air More Uptempo QS (TD) 诞生于篮球运动飞速发展的 20 世纪 80 年代和 90 年代。特色鲜明的设计巧搭印有迷彩印花的经典 Nike Air 品牌标志。鞋底加入 Air 缓震技术，铸就轻盈舒适的迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/浅英国褐/芦笋绿/帆白
  • 款式： CJ0932-001

Nike Air More Uptempo QS (TD)

¥569

革新演绎经典篮球造型

Nike Air More Uptempo QS (TD) 诞生于篮球运动飞速发展的 20 世纪 80 年代和 90 年代。特色鲜明的设计巧搭印有迷彩印花的经典 Nike Air 品牌标志。鞋底加入 Air 缓震技术，铸就轻盈舒适的迈步体验。

产品细节

  • 显示颜色： 黑/浅英国褐/芦笋绿/帆白
  • 款式： CJ0932-001

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