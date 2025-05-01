Nike Air Pegasus 2005
女子运动鞋
¥1,099
Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。此鞋款沿袭备受青睐的缓震性能和舒适感，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。
- 显示颜色： 白色/椰奶色/黑/金属银
- 款式： HQ1675-100
Nike Air Pegasus 2005
¥1,099
Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。此鞋款沿袭备受青睐的缓震性能和舒适感，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 华夫格底纹，铸就强劲抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/椰奶色/黑/金属银
- 款式： HQ1675-100
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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