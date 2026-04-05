Nike Air Pegasus Wave 耐克赛博飞马男子运动鞋以匠心设计增添前卫风范。鞋款从千禧年美学汲取灵感，混搭多种材质，突显层次感、立体感和传统跑步风范。柔软中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。穿上这款新选运动鞋，助你的日常活力满满。

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