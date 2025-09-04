Nike Air Pegasus Wave
耐克赛博飞马男子运动鞋
42% 折让
Nike Air Pegasus Wave 耐克赛博飞马男子运动鞋以匠心设计增添前卫风范。鞋款从千禧年美学汲取灵感，混搭多种材质，突显层次感、立体感和传统跑步风范。柔软中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。穿上这款新选运动鞋，助你的日常活力满满。
- 显示颜色： 黑/煤黑/明黄/黑
- 款式： IB0612-001
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，塑就出色抓地力和耐穿性
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
