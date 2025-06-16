Nike Air Presto By You
专属定制女子运动鞋
¥899
Nike Air Presto By You 专属定制女子运动鞋以现代定制服务选项焕新升级风靡一时的跑步新款。 先为内衬和经典鞋笼添加颜色，再为中底缓震配置添加斑点或颜色，彰显出众风采。 收尾时，为后跟添加简短个性信息，增添点睛之笔。 型潮升级，就是现在。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： 846440-997
Nike Air Presto By You
¥899
Nike Air Presto By You 专属定制女子运动鞋以现代定制服务选项焕新升级风靡一时的跑步新款。 先为内衬和经典鞋笼添加颜色，再为中底缓震配置添加斑点或颜色，彰显出众风采。 收尾时，为后跟添加简短个性信息，增添点睛之笔。 型潮升级，就是现在。
定制鞋面配色
为内衬和经典鞋笼覆面选择配色。 鞋头、鞋带和耐克勾标志可采用撞色设计，塑就醒目亮眼外观；亦可保持同色调，打造经典风范，任你随心挥洒创意巧思。
打造个性细节
为中底后跟部位添加斑点或颜色，抑或同时添加。 也可为鞋底添加醒目颜色，展现个性风范。
彰显个性
用数字、字母或标志为后跟添加简短信息。
其他细节
- 中足鞋笼设计，带来出色支撑感
- 内衬设计，舒适贴合
- Nike Air 技术，有效减震缓冲，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 橡胶外底
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： 846440-997
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。