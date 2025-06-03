Nike Air Presto By You

¥899

Nike Air Presto By You 专属定制男子运动鞋以现代定制服务选项焕新升级风靡一时的跑步新款。 先为内衬和经典鞋笼添加颜色，再为中底缓震配置添加斑点或颜色，彰显出众风采。 收尾时，为后跟添加简短个性信息，增添点睛之笔。 型潮升级，就是现在。

定制鞋面配色

为内衬和经典鞋笼覆面选择配色。 鞋头、鞋带和耐克勾标志可采用撞色设计，塑就醒目亮眼外观；亦可保持同色调，打造经典风范，任你随心挥洒创意巧思。

打造个性细节

为中底后跟部位添加斑点或颜色，抑或同时添加。 也可为鞋底添加醒目颜色，展现个性风范。

彰显个性

用数字、字母或标志为后跟添加简短信息。