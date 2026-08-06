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Nike Air Presto Mid Utility 男子运动鞋 - 巴洛克棕/芝麻棕/红杉绿/峡谷锈橙

Nike Air Presto Mid Utility

男子运动鞋

¥999
巴洛克棕/芝麻棕/红杉绿/峡谷锈橙
煤黑/山峰白/微粒灰/大学蓝

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Air Presto Mid Utility 男子运动鞋，无惧晴天到寒冬天气转变。鞋面采用弹性材料，帮助保持干爽，经久耐穿。柔软衬里设计，带来舒适感受。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/芝麻棕/红杉绿/峡谷锈橙
  • 款式： DC8751-200

Nike Air Presto Mid Utility

¥999

御寒装备，出众贴合

穿上 Nike Air Presto Mid Utility 男子运动鞋，无惧晴天到寒冬天气转变。鞋面采用弹性材料，帮助保持干爽，经久耐穿。柔软衬里设计，带来舒适感受。

其他细节

  • 弹性鞋面设计，帮助保持干爽，营造舒适贴合感
  • 经典中足鞋笼，与鞋面形成鲜明对比，为双足提供有力支撑
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 侧边拉链设计，便于穿脱
  • 结实的外底纹路，提升抓地力和耐穿性
  • 泡绵中底，轻盈缓震

产品细节

  • 橡胶外底
  • 鞋口前后均搭配提拉设计
  • 圆形鞋带
  • 中底融入 5 点式设计，借鉴自打造出元年款 Air Presto 的 Nike Alpha 项目
  • 鞋头加固设计
  • 显示颜色： 巴洛克棕/芝麻棕/红杉绿/峡谷锈橙
  • 款式： DC8751-200

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