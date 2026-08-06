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Nike Air Presto Mid Utility
男子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Air Presto Mid Utility 男子运动鞋，无惧晴天到寒冬天气转变。鞋面采用弹性材料，帮助保持干爽，经久耐穿。柔软衬里设计，带来舒适感受。
- 显示颜色： 巴洛克棕/芝麻棕/红杉绿/峡谷锈橙
- 款式： DC8751-200
Nike Air Presto Mid Utility
¥999
御寒装备，出众贴合
穿上 Nike Air Presto Mid Utility 男子运动鞋，无惧晴天到寒冬天气转变。鞋面采用弹性材料，帮助保持干爽，经久耐穿。柔软衬里设计，带来舒适感受。
其他细节
- 弹性鞋面设计，帮助保持干爽，营造舒适贴合感
- 经典中足鞋笼，与鞋面形成鲜明对比，为双足提供有力支撑
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 侧边拉链设计，便于穿脱
- 结实的外底纹路，提升抓地力和耐穿性
- 泡绵中底，轻盈缓震
产品细节
- 橡胶外底
- 鞋口前后均搭配提拉设计
- 圆形鞋带
- 中底融入 5 点式设计，借鉴自打造出元年款 Air Presto 的 Nike Alpha 项目
- 鞋头加固设计
- 显示颜色： 巴洛克棕/芝麻棕/红杉绿/峡谷锈橙
- 款式： DC8751-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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