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Nike Air Rift
女子运动鞋
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Air Rift 专为夏日打造，采用新颖金属元素鞋面，为你提供出色透气感受。凉爽分趾式鞋头和固定带设计，带来专属的舒适贴合体验。
- 显示颜色： 金属元素金棕/多色/黑/橘皮黄
- 款式： CJ7552-960
Nike Air Rift
30% 折让
透气舒适，夏日佳选
Nike Air Rift 专为夏日打造，采用新颖金属元素鞋面，为你提供出色透气感受。凉爽分趾式鞋头和固定带设计，带来专属的舒适贴合体验。
其他细节
- Nike Tech Ultramesh 鞋面采用模压设计，透气性出众
- 分趾式鞋头设计，塑就近乎赤足般的出众感受
- 中足和后跟固定带搭配魔术贴粘扣，带来可调式贴合感，且易于穿脱
- 后跟的鞋底加入 Air 缓震技术，打造轻盈缓震性能
- 匠心鞋垫，实现透气缓震性能
产品细节
- 显示颜色： 金属元素金棕/多色/黑/橘皮黄
- 款式： CJ7552-960
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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