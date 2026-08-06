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Nike Air Rift 女子运动鞋 - 金属元素金棕/多色/黑/橘皮黄

Nike Air Rift

女子运动鞋

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Nike Air Rift 专为夏日打造，采用新颖金属元素鞋面，为你提供出色透气感受。凉爽分趾式鞋头和固定带设计，带来专属的舒适贴合体验。


  • 显示颜色： 金属元素金棕/多色/黑/橘皮黄
  • 款式： CJ7552-960

Nike Air Rift

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透气舒适，夏日佳选

Nike Air Rift 专为夏日打造，采用新颖金属元素鞋面，为你提供出色透气感受。凉爽分趾式鞋头和固定带设计，带来专属的舒适贴合体验。

其他细节

  • Nike Tech Ultramesh 鞋面采用模压设计，透气性出众
  • 分趾式鞋头设计，塑就近乎赤足般的出众感受
  • 中足和后跟固定带搭配魔术贴粘扣，带来可调式贴合感，且易于穿脱
  • 后跟的鞋底加入 Air 缓震技术，打造轻盈缓震性能
  • 匠心鞋垫，实现透气缓震性能

产品细节

  • 显示颜色： 金属元素金棕/多色/黑/橘皮黄
  • 款式： CJ7552-960

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