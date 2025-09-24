 
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子分趾运动鞋 - 火焰红/火焰红

Nike Air Rift

耐克忍者鞋女子分趾运动鞋

¥949

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受，配有可调节固定带，方便穿脱，可供打造专属贴合感。分趾式鞋头设计以 1996 年元年款为蓝本，缔造自在无拘感受。Nike Air 缓震配置结合橡胶外底，缔造非凡舒适脚感和出众抓地力，助你轻松畅行。


  • 显示颜色： 火焰红/火焰红
  • 款式： HM5737-600

Nike Air Rift

¥949

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受，配有可调节固定带，方便穿脱，可供打造专属贴合感。分趾式鞋头设计以 1996 年元年款为蓝本，缔造自在无拘感受。Nike Air 缓震配置结合橡胶外底，缔造非凡舒适脚感和出众抓地力，助你轻松畅行。

其他细节

  • 皮革鞋面，顺滑耐穿
  • 中足和后跟部位搭载魔术贴粘扣式固定带，助力打造个性化贴合感
  • 后跟添加 Nike Air 缓震配置，结合舒适泡绵，塑就柔软脚感
  • 橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 火焰红/火焰红
  • 款式： HM5737-600

Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。