Nike Air Rift

¥749

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受，采用可调节固定带和分趾式设计，便于穿脱。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为双足带来舒适感受。

其他细节 织物鞋面，轻盈透气

魔术贴粘扣固定带，可供自行调节贴合度

后跟搭载 Nike Air 缓震技术，结合舒适泡绵中底，塑就柔软脚感

橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出色耐穿性和抓地力

产品细节 显示颜色： 浅土褐/浅土褐

款式： HM8288-100