Nike Air Rift

¥949

Nike Air Rift 女子运动鞋为你带来舒适感受，可调节固定带设计，便于穿脱；分趾式设计，以 1996 年元年款为蓝本。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为双足带来舒适感受。

其他细节 皮革鞋面，轻盈非凡，塑就出众纹理效果和层次感

魔术贴粘扣固定带，可供自行调节贴合度

后跟搭载 Nike Air 缓震技术，结合舒适泡绵中底，塑就柔软脚感

橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出色耐穿性和抓地力

产品细节 显示颜色： 红棕色/貂棕

款式： HQ1474-201