Nike Air Rift
耐克忍者鞋女子分趾运动鞋
¥949
售罄：此配色当前无货
Nike Air Rift 女子运动鞋为你带来舒适感受，可调节固定带设计，便于穿脱；分趾式设计，以 1996 年元年款为蓝本。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为双足带来舒适感受。
- 显示颜色： 红棕色/貂棕
- 款式： HQ1474-201
Nike Air Rift
¥949
Nike Air Rift 女子运动鞋为你带来舒适感受，可调节固定带设计，便于穿脱；分趾式设计，以 1996 年元年款为蓝本。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为双足带来舒适感受。
其他细节
- 皮革鞋面，轻盈非凡，塑就出众纹理效果和层次感
- 魔术贴粘扣固定带，可供自行调节贴合度
- 后跟搭载 Nike Air 缓震技术，结合舒适泡绵中底，塑就柔软脚感
- 橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 红棕色/貂棕
- 款式： HQ1474-201
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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