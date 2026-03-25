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Nike Air Rift
耐克忍者鞋女子运动鞋
¥799
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此配色当前无货
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受，采用可调节固定带和分趾式设计，便于穿脱。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为双足带来舒适感受。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/活力绿黄/橙粉
- 款式： IR8208-181
Nike Air Rift
¥799
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受，采用可调节固定带和分趾式设计，便于穿脱。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，为双足带来舒适感受。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，塑就分层外观
- 魔术贴粘扣固定带，可供自行调节贴合度
- 后跟搭载 Nike Air 缓震技术，结合舒适泡棉中底，塑就柔软脚感
- 橡胶外底融入耐穿底纹，带来出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/活力绿黄/橙粉
- 款式： IR8208-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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