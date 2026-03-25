Air Rift 融合芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计，以 Nike Air 缓震技术带来舒适体验。Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋将顺滑合成材质与光泽感圆点图案和别致饰边相结合，造型既适合通勤，也适合日常出行——两者兼得，何乐而不为？

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