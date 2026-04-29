Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋融合芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计，以 Nike Air 缓震技术带来舒适体验。Nike Air Rift 于 1996 年首次推出，这款前瞻设计的鞋款，如今已成为连接休闲与优雅风格的理想之选。

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋融合芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计，以 Nike Air 缓震技术带来舒适体验。Nike Air Rift 于 1996 年首次推出，这款前瞻设计的鞋款，如今已成为连接休闲与优雅风格的理想之选。

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