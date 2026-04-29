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Nike Air Rift
耐克忍者鞋女子运动鞋
¥699
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋融合芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计，以 Nike Air 缓震技术带来舒适体验。Nike Air Rift 于 1996 年首次推出，这款前瞻设计的鞋款，如今已成为连接休闲与优雅风格的理想之选。
- 显示颜色： 暗褐/闪光色
- 款式： IV6058-200
Nike Air Rift
¥699
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋融合芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计，以 Nike Air 缓震技术带来舒适体验。Nike Air Rift 于 1996 年首次推出，这款前瞻设计的鞋款，如今已成为连接休闲与优雅风格的理想之选。
其他细节
- 中足和后跟部位搭载魔术贴粘扣式固定带，助力打造个性化贴合感
- 后跟添加 Nike Air 缓震配置，结合舒适泡棉，塑就柔软脚感
- 橡胶外底融入耐穿底纹，带来出色耐穿性和抓地力
- 鞋面采用织物材质，带来灵活贴合感
产品细节
- 显示颜色： 暗褐/闪光色
- 款式： IV6058-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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