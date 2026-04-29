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Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋 - 暗褐/闪光色

Nike Air Rift

耐克忍者鞋女子运动鞋

¥699
暗褐/闪光色
阳光黄/黑

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋融合芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计，以 Nike Air 缓震技术带来舒适体验。Nike Air Rift 于 1996 年首次推出，这款前瞻设计的鞋款，如今已成为连接休闲与优雅风格的理想之选。


  • 显示颜色： 暗褐/闪光色
  • 款式： IV6058-200

Nike Air Rift

¥699

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋融合芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计，以 Nike Air 缓震技术带来舒适体验。Nike Air Rift 于 1996 年首次推出，这款前瞻设计的鞋款，如今已成为连接休闲与优雅风格的理想之选。

其他细节

  • 中足和后跟部位搭载魔术贴粘扣式固定带，助力打造个性化贴合感
  • 后跟添加 Nike Air 缓震配置，结合舒适泡棉，塑就柔软脚感
  • 橡胶外底融入耐穿底纹，带来出色耐穿性和抓地力
  • 鞋面采用织物材质，带来灵活贴合感

产品细节

  • 显示颜色： 暗褐/闪光色
  • 款式： IV6058-200

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