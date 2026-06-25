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Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋 - 黑/黑/金属银/黑

Nike Air Rift Breathe

耐克忍者鞋女子运动鞋

¥899
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想感受轻盈脚感，又不能不穿鞋？那就选 Air Rift。Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋采用透气、可调节设计，搭载 Air 缓震技术，并采用独特的分趾鞋头设计。鞋面饰有圆形图案和扇形镶边，结合固定带设计，可供自主调节，塑就出众贴合感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属银/黑
  • 款式： IW2344-001

Nike Air Rift Breathe

¥899

想感受轻盈脚感，又不能不穿鞋？那就选 Air Rift。Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋采用透气、可调节设计，搭载 Air 缓震技术，并采用独特的分趾鞋头设计。鞋面饰有圆形图案和扇形镶边，结合固定带设计，可供自主调节，塑就出众贴合感受。

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 绗缝鞋垫营造柔软非凡的舒适体验
  • 橡胶外底融入耐穿底纹，缔造出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 织物和合成材质组合鞋面
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/黑/金属银/黑
  • 款式： IW2344-001

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