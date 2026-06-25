想感受轻盈脚感，又不能不穿鞋？那就选 Air Rift。Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋采用透气、可调节设计，搭载 Air 缓震技术，并采用独特的分趾鞋头设计。鞋面饰有圆形图案和扇形镶边，结合固定带设计，可供自主调节，塑就出众贴合感受。

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