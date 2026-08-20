 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋 - 黑/黑/黑

Nike Air Rift Breathe

耐克忍者鞋女子运动鞋

11% 折让

穿上 Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋，重新诠释个性风采。该鞋款于 1996 初次发布，采用独特的分趾鞋头设计，结合 Nike Air 缓震配置和舒适泡棉，助你在炎热的夏日开启探险之旅，在漫长征程中畅享舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB8881-001

Nike Air Rift Breathe

11% 折让

穿上 Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋，重新诠释个性风采。该鞋款于 1996 初次发布，采用独特的分趾鞋头设计，结合 Nike Air 缓震配置和舒适泡棉，助你在炎热的夏日开启探险之旅，在漫长征程中畅享舒适体验。

跑步风范

分趾鞋头设计灵感源自肯尼亚的赤足耐力跑跑者，堪称 Nike 进军自然运动鞋类的经典之作。Air Rift 的名称灵感源自肯尼亚的大裂谷。

漫长征程，舒适体验

泡棉缓震配置和后跟 Nike Air 技术起初专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感。

其他细节

  • 中足和后跟部位搭载固定带，助力轻松打造专属舒适感受
  • 橡胶外底融入耐穿底纹，缔造出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB8881-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。