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Nike Air Rift Breathe
耐克忍者鞋女子运动鞋
10% 折让
穿上 Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋，重新诠释个性风采。该鞋款于 1996 初次发布，采用独特的分趾鞋头设计，结合 Nike Air 缓震配置和舒适泡棉，助你在炎热的夏日开启探险之旅，在漫长征程中畅享舒适体验。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB8881-001
Nike Air Rift Breathe
10% 折让
穿上 Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋，重新诠释个性风采。该鞋款于 1996 初次发布，采用独特的分趾鞋头设计，结合 Nike Air 缓震配置和舒适泡棉，助你在炎热的夏日开启探险之旅，在漫长征程中畅享舒适体验。
跑步风范
分趾鞋头设计灵感源自肯尼亚的赤足耐力跑跑者，堪称 Nike 进军自然运动鞋类的经典之作。Air Rift 的名称灵感源自肯尼亚的大裂谷。
漫长征程，舒适体验
泡棉缓震配置和后跟 Nike Air 技术起初专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感。
其他细节
- 中足和后跟部位搭载固定带，助力轻松打造专属舒适感受
- 橡胶外底融入耐穿底纹，缔造出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB8881-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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