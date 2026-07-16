Nike Air Rift Breathe

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穿上 Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋，重新诠释个性风采。该鞋款于 1996 初次发布，采用独特的分趾鞋头设计，结合 Nike Air 缓震配置和舒适泡棉，助你在炎热的夏日开启探险之旅，在漫长征程中畅享舒适体验。

跑步风范 分趾鞋头设计灵感源自肯尼亚的赤足耐力跑跑者，堪称 Nike 进军自然运动鞋类的经典之作。Air Rift 的名称灵感源自肯尼亚的大裂谷。 漫长征程，舒适体验 泡棉缓震配置和后跟 Nike Air 技术起初专为提升跑步表现而打造，旨在缔造非凡舒适脚感。

其他细节 中足和后跟部位搭载固定带，助力轻松打造专属舒适感受

橡胶外底融入耐穿底纹，缔造出色耐穿性和抓地力