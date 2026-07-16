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Nike Air Rift Breathe
耐克忍者鞋女子运动鞋
10% 折让
想感受轻盈脚感，又不能不穿鞋？那就选 Air Rift。Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋采用透气、可调节设计，搭载 Air 缓震技术，并采用独特的分趾鞋头设计。鞋面饰有圆形图案和扇形镶边，结合固定带设计，可供自主调节，塑就出众贴合感受。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银/黑
- 款式： IW2344-001
Nike Air Rift Breathe
10% 折让
想感受轻盈脚感，又不能不穿鞋？那就选 Air Rift。Nike Air Rift Breathe 耐克忍者鞋女子运动鞋采用透气、可调节设计，搭载 Air 缓震技术，并采用独特的分趾鞋头设计。鞋面饰有圆形图案和扇形镶边，结合固定带设计，可供自主调节，塑就出众贴合感受。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 绗缝鞋垫营造柔软非凡的舒适体验
- 橡胶外底融入耐穿底纹，缔造出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 织物和合成材质组合鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/黑/金属银/黑
- 款式： IW2344-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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