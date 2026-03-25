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Nike Air Rift LTR
耐克忍者鞋女子运动鞋
¥899
我们以对 Y2K 时代的热爱为出发点，为这款鞋增添了一丝个性和坚毅。Nike Air Rift LTR 耐克忍者鞋女子运动鞋融合了以穿孔为灵感的厚实金属件和合成材质，大胆演绎分趾鞋设计。
- 显示颜色： 煤黑/金属银/煤黑
- 款式： IR5863-060
Nike Air Rift LTR
¥899
我们以对 Y2K 时代的热爱为出发点，为这款鞋增添了一丝个性和坚毅。Nike Air Rift LTR 耐克忍者鞋女子运动鞋融合了以穿孔为灵感的厚实金属件和合成材质，大胆演绎分趾鞋设计。
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。
- 中足搭配针扣固定带，打造个性化贴合感。
- 橡胶外底融入耐穿底纹，带来出色的耐穿性和抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 煤黑/金属银/煤黑
- 款式： IR5863-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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