我们以对 Y2K 时代的热爱为出发点，为这款鞋增添了一丝个性和坚毅。Nike Air Rift LTR 耐克忍者鞋女子运动鞋融合了以穿孔为灵感的厚实金属件和合成材质，大胆演绎分趾鞋设计。

显示颜色： 煤黑/金属银/煤黑

款式： IR5863-060