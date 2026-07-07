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Nike Air Superfly 女子运动鞋 - 暗调勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/微黄绿/暗调勃艮第酒红

Nike Air Superfly

女子运动鞋

29% 折让

Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。经典款型结合 Air 缓震技术，实力彰显新姿态。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。


  • 显示颜色： 暗调勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/微黄绿/暗调勃艮第酒红
  • 款式： IR8211-666

Nike Air Superfly

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Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。经典款型结合 Air 缓震技术，实力彰显新姿态。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。

其他细节

  • 合成材质鞋面结合鞋舌打孔设计，透气耐穿
  • 鞋口周围采用匠心结构，增添纹理质感
  • Nike Air 技术塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底铸就强劲抓地力，前足底纹旨在向钉鞋致敬

产品细节

  • 显示颜色： 暗调勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/微黄绿/暗调勃艮第酒红
  • 款式： IR8211-666

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