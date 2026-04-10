第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Air Superfly
女子运动鞋
¥799
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。经典款型结合 Air 缓震技术，实力彰显新姿态。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。
- 显示颜色： 苍野灰/尘光子色/暗烟灰/微玫瑰红
- 款式： IR5684-078
Nike Air Superfly
¥799
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。经典款型结合 Air 缓震技术，实力彰显新姿态。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面搭配打孔设计，透气耐穿
- 鞋口周围采用匠心结构，增添纹理质感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底铸就强劲抓地力，前足底纹旨在向钉鞋致敬
产品细节
- 显示颜色： 苍野灰/尘光子色/暗烟灰/微玫瑰红
- 款式： IR5684-078
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。