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Nike Air Superfly
女子运动鞋
¥949
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。经典款型结合 Air 缓震技术，实力彰显新姿态。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/微黄绿/暗调勃艮第酒红
- 款式： IR8211-666
Nike Air Superfly
¥949
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。经典款型结合 Air 缓震技术，实力彰显新姿态。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。
其他细节
- 合成材质鞋面结合鞋舌打孔设计，透气耐穿
- 鞋口周围采用匠心结构，增添纹理质感
- Nike Air 技术塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底铸就强劲抓地力，前足底纹旨在向钉鞋致敬
产品细节
- 显示颜色： 暗调勃艮第酒红/暗调勃艮第酒红/微黄绿/暗调勃艮第酒红
- 款式： IR8211-666
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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