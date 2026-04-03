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Nike Air Superfly
女子运动鞋
¥849
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。源自经典鞋款，搭载匠心 Air 技术，彰显非凡格调。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理感细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。
- 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/黑/泡沫粉
- 款式： IM5162-600
Nike Air Superfly
¥849
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。源自经典鞋款，搭载匠心 Air 技术，彰显非凡格调。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理感细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面结合打孔设计，透气耐穿
- 鞋口周围采用匠心结构，增添纹理质感
- 后跟搭载 Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底铸就强劲抓地力，前足底纹旨在向钉鞋致敬
产品细节
- 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/黑/泡沫粉
- 款式： IM5162-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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