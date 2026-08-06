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Nike Air Swoosh
女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣
¥299
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此配色当前无货
Nike Air Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧身贴合设计结合可拆卸衬垫，在中强度训练中为你打造富有支撑力的舒适体验。绑带式背面设计，让你在全力以赴时畅享自如畅动的体验。
- 显示颜色： 缬草蓝/白色/白色
- 款式： CJ0701-432
Nike Air Swoosh
¥299
透气支撑
Nike Air Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧身贴合设计结合可拆卸衬垫，在中强度训练中为你打造富有支撑力的舒适体验。绑带式背面设计，让你在全力以赴时畅享自如畅动的体验。
导湿速干，舒适非凡
Dri-FIT 技术，导湿速干，保持身体干爽舒适。
透气设计
绑带式背面搭配下部网眼拼接，帮助保持凉爽。背面设计减少干扰因素，让运动自由无拘。
产品细节
- 专为健身房训练、动感单车、交叉训练和跑步等中强度训练而设计
- 紧身版型，出众贴身
- 可拆卸一片式衬垫
- 面料/里料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。网眼布：78% 锦纶/22% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 缬草蓝/白色/白色
- 款式： CJ0701-432
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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