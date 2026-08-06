Nike Air Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧身贴合设计结合可拆卸衬垫，在中强度训练中为你打造富有支撑力的舒适体验。绑带式背面设计，让你在全力以赴时畅享自如畅动的体验。

Nike Air Swoosh 女子中强度支撑一片式衬垫运动内衣采用紧身贴合设计结合可拆卸衬垫，在中强度训练中为你打造富有支撑力的舒适体验。绑带式背面设计，让你在全力以赴时畅享自如畅动的体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。