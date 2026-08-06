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Nike Air Synthetic-Fill Winter 男子马甲 - 黑/黑/黑/白色

Nike Air Synthetic-Fill

Winter 男子马甲

¥899

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此配色当前无货

Nike Air Synthetic-Fill Winter 男子马甲由 Sherpa Fleece 面料、合成材质填充物及不易撕裂的梭织覆面混纺而成，帮助在寒冷天气里保持温暖。绗缝衬里、加高衣领和拉链插手口袋，提供多种包覆效果，助你应对不良天气。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： CU4175-010

Nike Air Synthetic-Fill

¥899

Nike Air 设计，助力应对不良天气

Nike Air Synthetic-Fill Winter 男子马甲由 Sherpa Fleece 面料、合成材质填充物及不易撕裂的梭织覆面混纺而成，帮助在寒冷天气里保持温暖。绗缝衬里、加高衣领和拉链插手口袋，提供多种包覆效果，助你应对不良天气。

快速安全收纳

胸前饰以魔术贴粘扣式口袋，为随身物品提供安全收纳空间。

实用反光细节

反光印花 Nike Air 图案令你闪耀街头，D 型环细节设计可安全收纳钥匙。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 弹性下摆饰以 Air 细节
  • 胸前饰以 Nike Air 图案
  • 下片：83% 聚酯纤维/17% 腈纶。面料上部/里料/填充物：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： CU4175-010

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