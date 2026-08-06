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Nike Air Synthetic-Fill
Winter 男子马甲
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Synthetic-Fill Winter 男子马甲由 Sherpa Fleece 面料、合成材质填充物及不易撕裂的梭织覆面混纺而成，帮助在寒冷天气里保持温暖。绗缝衬里、加高衣领和拉链插手口袋，提供多种包覆效果，助你应对不良天气。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： CU4175-010
Nike Air Synthetic-Fill
¥899
Nike Air 设计，助力应对不良天气
Nike Air Synthetic-Fill Winter 男子马甲由 Sherpa Fleece 面料、合成材质填充物及不易撕裂的梭织覆面混纺而成，帮助在寒冷天气里保持温暖。绗缝衬里、加高衣领和拉链插手口袋，提供多种包覆效果，助你应对不良天气。
快速安全收纳
胸前饰以魔术贴粘扣式口袋，为随身物品提供安全收纳空间。
实用反光细节
反光印花 Nike Air 图案令你闪耀街头，D 型环细节设计可安全收纳钥匙。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 弹性下摆饰以 Air 细节
- 胸前饰以 Nike Air 图案
- 下片：83% 聚酯纤维/17% 腈纶。面料上部/里料/填充物：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： CU4175-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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