Nike Air Synthetic-Fill Winter 男子马甲由 Sherpa Fleece 面料、合成材质填充物及不易撕裂的梭织覆面混纺而成，帮助在寒冷天气里保持温暖。绗缝衬里、加高衣领和拉链插手口袋，提供多种包覆效果，助你应对不良天气。

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