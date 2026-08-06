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Nike Air Tailwind QS ST
男子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Tailwind QS ST 带你重返 1985 年，步入印第安纳州霍金斯的世界。采用清新的白色鞋面搭配蓝色和红色装饰设计，鞋垫、鞋舌和后跟都包含借鉴科幻经典的惊喜元素，向该剧的第三季亮相致敬。利落的元年款细节包含华夫格橡胶外底和鞋舌外露泡棉，让你横冲直撞，毫无畏惧。
- 显示颜色： 白色/游戏宝蓝/帆白/大学红
- 款式： CK1905-100
Nike Air Tailwind QS ST
¥849
畅享夏天，灵动改变
Nike Air Tailwind QS ST 带你重返 1985 年，步入印第安纳州霍金斯的世界。采用清新的白色鞋面搭配蓝色和红色装饰设计，鞋垫、鞋舌和后跟都包含借鉴科幻经典的惊喜元素，向该剧的第三季亮相致敬。利落的元年款细节包含华夫格橡胶外底和鞋舌外露泡棉，让你横冲直撞，毫无畏惧。
其他细节
- 织物和皮革组合鞋面，提供优质触感，塑就出众的缓震效果
- 鞋垫印有印第安纳州霍金斯7月4日国庆日派对邀请函
- 左侧和右侧后跟分别饰有“19”和“85”字样
- 鞋盒以 Netflix® 为灵感，致敬它创造"Stranger Things"
产品细节
- 鞋舌上饰有 Swoosh 和“Stranger Things”标志
- 包括 3 个“Stranger Things”收藏家别针
- 鞋盒包含《霍金斯邮报》
- 第一对鞋带孔饰以不同颜色
- 全掌型 Nike Air 缓震配置
- 橡胶华夫格外底
- 显示颜色： 白色/游戏宝蓝/帆白/大学红
- 款式： CK1905-100
Nike x Stranger Things
1985 年夏，多辆运输车驶离位于俄勒冈州比弗顿的 Nike 总部，载着特别产品前往美国各地。然而令人遗憾的是，部分货物在半路失踪了。这些车辆都有一个共同点... ...都最后出现在印地安纳州霍金斯的监控录像上。Nike 对此意外十分关注却又无从着手，为了避免引发大众对超自然现象的恐慌，Nike 从未对外界披露这桩离奇的产品丢失事件。34 年后，一度消失的产品逐渐显露踪迹，似乎冥冥之中有一股暗黑的邪恶力量在操纵。不过，值得欣喜的是，部分失踪的产品找到了。其中包括如今广为人知的 Nike 经典鞋履款式：Cortez、Blazer、Air Tailwind ‘79。这几款经典 Nike 鞋履当初专为霍金斯高中体育部设计，采用了绿橙组合配色方案，饰有霍金斯高中校徽，与配套服饰同时推出。每款鞋搭配 Nike 创意包装和特别版别针。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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